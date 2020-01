देश के इस इलाके के हालात भी जम्मू-कश्मीर से कम नहीं हैं... अभी तक जारी है...

देश का एक हिस्सा ऐसा है ( One of the part of country ) जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति भी जम्मू-कश्मीर जैसी नहीं है। इसके बावजूद कानून-व्यवस्था की दृष्टि से वहां के हालात जम्मू-कश्मीर जैसे ही हैं। ( Situtation is not less than J&K ) सरकार इस इलाके को इतनी संवदेनशील मानती है कि 22 दिन बाद भी धारा 144 ( Imposed this law ) लगी हुई है।