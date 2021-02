लॉकडाउन उल्लंघन व सीएए विरोध के सभी मामले वापस लेगी तमिलनाडु सरकार

Tamil Nadu CM EPS: 10 lakh cases against anti-CAA protesters, lockdown flouters to be withdrawn: मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के उल्लंघन और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में किए गए प्रर्दशनों के लेकर दर्ज किए गए सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा की है।