15 सिंचाई बांधों में से 10 लबालब

Updated: October 03, 2022 12:22:34 am

तमिलनाडु में 15 सिंचाई जलाशयों में से 10 में जल स्तर उनकी भंडारण क्षमता का लगभग 90% है। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान प्रचुर वर्षा के चलते संभव हुआ है।

भंडारण के आंकड़ों के अनुसार, शोलायर, मेट्टूर और भवानीसागर बांधों में जल स्तर उनकी भंडारण क्षमता का क्रमश: 100.93 फीसदी, 97.88% और 92.23% है, जबकि पांच अन्य बांधों में जल स्तर उनकी पूरी क्षमता से सिर्फ एक फुट कम है।

मुल्लैपेरियार बांध में, जो तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का विषय रहा है, जल स्तर 142 फीट के पूर्ण अनुमत भंडारण स्तर के करीब है। बांध में 4,837 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है जो इसकी पूरी क्षमता का 63.10% है। जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, तमिलनाडु को हर साल जून और सितंबर के बीच कर्नाटक से 121.91 टीएमसी फीट पानी मिलना चाहिए।

तमिलनाडु में अगले छह महीनों के लिए पर्याप्त पानी है

लेकिन इस साल जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण, लगभग 451.48 टीएमसी फीट पानी - स्वीकृत स्तर से 329 टीएमसी फीट अधिक है। जहां भंडारण की स्थिति तमिलनाडु को अगले छह महीनों के लिए पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। वहीं पूर्वोत्तर मानसून, जो अक्टूबर के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है, विशेष रूप से राज्य के वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि में मदद कर सकता है।

