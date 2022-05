कम नामांकन के कारण बंद होंगे 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज

चेन्नई Published: May 24, 2022 09:20:01 pm

चेन्नई. कम नामांकन के कारण, अन्ना विश्वविद्यालय ने तमिलनाडु में 10 निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने की सूचना दी है।

तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कॉलेज अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्ना विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति लेने के बाद छात्रों को हर साल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। अन्ना विश्वविद्यालय के अनुसार, पर्याप्त छात्र प्रवेश नहीं होने के कारण 10 निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया। नतीजतन, आगामी शैक्षणिक वर्ष से सभी 10 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यह कॉलेज इस साल से छात्रों को प्रवेश नहीं दे पाएंगे।

पिछले साल 20 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए थे

हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेजों का कहना है कि इस साल स्थिति काफी बेहतर है। स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक कला और विज्ञान महाविद्यालयों के संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, पिछले साल, कम से कम 20 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए थे। इस वर्ष संख्या बहुत कम है। प्रवेश में पांच साल की गिरावट के बाद, इस साल, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज 60% सीटें भरने में सफल रहे।

कम प्रवेश के कारण चलाना मुश्किल

ज्यादातर निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को कम प्रवेश के कारण चलाना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक रूप से, राज्य में 420 में से केवल 100 ही अच्छी स्थिति में हैं।

- आर वेलराज, कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय।

