तमिलनाडु में पर्यटन केंद्रों के पास के 10 गांवों को जलवायु स्मार्ट बनाया जाएगा

10 villages near tourist hubs in TN to be made climate smart



वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा

चेन्नई Updated: November 18, 2022 07:49:45 pm

10 villages near tourist hubs in TN to be made climate smart: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए कामकाजी मॉडल बनाने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग एक पायलट परियोजना के रूप में तमिलनाडु के 10 गांवों को 'जलवायु स्मार्ट गांवों' के रूप में बदलने की योजना बना रहा है।

वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के बीच लागू किया जाएगा। विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) के समन्वय से दस गांवों को जलवायु स्मार्ट गांवों में परिवर्तित करने के लिए पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन पर एक सेमिनार में बोलते हुए कहा, पहल को लागू करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तावित की गई है।

साहू ने कहा कि अधिकांश पहचाने गए गांव पर्यटन स्थलों के पास स्थित हैं। ये 10 गांव अन्य गांवों के अनुसरण के लिए मॉडल के रूप में कार्य करेंगे। चयनित गांवों की सूची कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी।

डब्ल्यूआरआई इंडिया के क्लाइमेट रेजिलिएंस प्रैक्टिस के निदेशक अरिवुडई नंबी ने कहा कि गांवों की प्रकृति और आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। उन्होंने कहा, परियोजना में उन गांवों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि के लिए उपचारित पानी का उपयोग करने और ग्रामीणों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

Supriya Sahu, Additional Chief Secretary, Environment, Forests and Climate Change.

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें