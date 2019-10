TAMILNADU: मतदाता सूची के प्रमाणीकरण की करेंगे जांच

Satyabrata Sahoo said that out of 5.99 crore voters in Tamil Nadu, 1.64 crore voters have certified their details on the voter list.

मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने बताया कि तमिलनाडु के ५.९९ करोड मतदाताओं में से १.६४ करोड़ मतदाताओं ने मतदाता सूची पर अपने विवरण को प्रमाणित कर लिया है।