दर्दनाक हादसा: वैन अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरे गड्डे में गिरी, 11 लोगों की मौत, 15 घायल

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

11 killed and 15 injured as pick-up truck they were travelling in fell into a valley