दुकानों से 118.5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद जब्त

Some plastic products were banned by the state government in January, but the sale of plastic bags has not stopped until December

राज्य सरकार द्वारा जनवरी में प्लास्टिक के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन प्लास्टिक बैग की बिक्री का सिलसिला दिसंबर तक भी बंद नहीं हो पाया है।