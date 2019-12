डूबती हुई नाव से 17 मछुआरों को बचाया

The boat was carrying 10 fishermen from Tamil Nadu, five from West Bengal and two from Kerala

नाव पर तमिलनाडु के 10, वेस्ट बंगाल के पांच और केरल के दो मछुआरे, जो तेंगापट्टिनम बंदरगाह से गत 9 को रवाना हुए थे, सवार थे।