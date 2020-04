तमिलनाडु: कोरोना संक्रमित दो मरीजों की मौत, कुल पांच लोगों की गई जान

2 more covid19 deaths reported in tamilnadu toll rises to 5: इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित 485 मरीजों की पुष्टि हुई है।