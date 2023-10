विंस्टर इंडिया कंपनी ने की 200 करोड़ की धोखाधड़ी

विंस्टर इंडिया कंपनी ने की 200 करोड़ की धोखाधड़ी

तमिलनाडु के सेलम जिला आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने जमाओं के नाम पर जनता के साथ हुई 200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 31 आरोपियों के खिलाफ 15 लाख से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की गई |Chargesheet of more than 15 lakh pages filed against 31 accused in 200 crore fraud case

Chennai News : Chargesheet of more than 15 lakh pages filed against 31 accused in 200 crore fraud case मामले में आरोपी विंस्टर इंडिया कंपनी है, जिसने निवेशकों से करोड़ों रुपयों की जमाएं लीं और ऊंचे ब्याज का वादा किया। बाद में कंपनी ने निवेशकों के साथ धोखा किया। सैकड़ों निवेशकों ने सेलम ईओडब्ल्यू से 2017-18 में शिकायत दर्ज कराई। जांच में ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस को कुल 1,686 शिकायतें मिलीं और उसने कंपनी के प्रबंध निदेशक शिवकुमार और तीस अन्य पर मुकदमा दर्ज किया। विशेष कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने चालान दायर कर दिया था। लाखों पन्नों की ये चार्जशीट को कोर्ट परिसर लाने के बाद आरोपियों को सुपुर्द कर दी गईं।

चार्जशीट में विस्तृत विवरण शामिल हैं कि कंपनी ने निवेशकों के साथ कैसे धोखा किया। कंपनी ने निवेशकों को यह कहकर धोखा दिया कि वह उनके पैसे को सुरक्षित और लाभदायक निवेश में लगाएगी, लेकिन वास्तव में कंपनी ने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया।

यह मामला बेहद गंभीर है और इससे पता चलता है कि किस तरह से धोखेबाज कंपनियां निवेशकों का शोषण करती हैं। यह भी चिंता की बात है कि चार्जशीट इतनी लंबी है, जिससे पता चलता है कि धोखाधड़ी की मात्रा कितनी बड़ी थी।

यह मामला निवेशकों के लिए एक चेतावनी है कि वे किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी विश्वसनीय है या नहीं |