तीन हवाईयात्रियों से 17.1 लाख रुपए की 23 राइफल जब्त

23-rifles-seized at Madurai-Airport: इनके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले जिसमें उन्हें राइफल ले जाने की अनुमति हो। Three passengers from madurai, Rifles,

मदुरै एयरपोर्ट की घटना