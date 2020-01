काणुम पोंगल के बाद निगम ने बीचों से इकठ्ठा किए 26 टन कचरे

Corporation workers removed 25.8 tonnes of garbage in two of the most popular beaches in the city

कार्पोरेशन के कर्मचारियों ने काणुम पोंगल के एक दिन बाद चेन्नई के मरीना और एलियट बीचों से 25.8 टन कचरा हटाया है।