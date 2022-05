कल से शुरू होंगी तमिलनाडु बोर्ड की परीक्षाएं, 27 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे

सरकारी परीक्षा निदेशालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चेतावनी दी है कि यदि कोई छात्रों को कदाचार करने के लिए प्रोत्साहित या मदद करता पाया गया तो संबंधित परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया जाएगा।

Published: May 04, 2022 04:10:34 pm

27 Lakh College students To Sit For Boards From tomorrow