चेन्नई में पहली बार दलित महिला प्रिया राजन को मेयर का ताज, उम्र 29 साल

डीएमके ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रिया पार्टी की मेयर उम्मीदवार होंगी। चेन्नई निगम में डीएमके के पास बहुमत है, इसलिए प्रिया को औपचारिक रूप से मेयर के रूप में चुना जाएगा।

28-Year-Old Priya Rajan To Be First Woman Mayor Of Chennai