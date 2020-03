COVID19: तमिलनाडु में बढ़ा कोरोना वायरस का खौफ, एक ही दिन तीन नए मरीजों की पुष्टि

चेन्नई.

तमिलनाडु में कोरोना वायरस (Novel Corona Virus) का प्रभाव अब तेजी से बढऩे लगा है। राज्य में तीन और मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस तरह राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो गई है। शनिवार को तमिलनाडु में तीन और लोग शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए।

स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर ने दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित तीनों मरीज भारतीय नहीं है। तीनों विदेशी है जिनमें दो थाई नागरिक है और एक न्यूजीलैंड के रहने वाले है। विजयभास्कर ने एक बयान में बताया गया कि तीन मरीजों की रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। संक्रमित लोगों में एक न्यूजीलैंड और दो थाई नागरिक है।

विदित हो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु की सीमा को सील कर दिया गया है और एक सप्ताह तक राज्य में कोरोना वायरस के तीन मामले आए थे लेकिन शनिवार एक साथ तीन लोगों के कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। वहीं कई लोगों को निगरानी में जरूर रखा गया था।

#Corona:All 6 +ve cases are imported cases from diff regions with travel histories & not community transmitted. New cases were already quarantined & in our radar.Screening is more intensified at all ports of arrival incl Railway,dom.arrivals & interstate borders. #Vijayabaskar