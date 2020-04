कोरोना संक्रमित समाजसेवी के संपर्क में आए 39 पुलिसकर्मियों का टेस्ट आया निगेटिव

39 police officials from Thudiyalur station in Coimbatore have tested negative for Covid19: उनके सैंपल के रिपोर्ट गुरुवार को आए जिसमें उनके निगेटिव होने की पुष्टि हुई है।