सीएमआरएल मेट्रो स्टेशनों पर 41 अतिरिक्त एस्केलेटर स्थापित करेगा

बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए

यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल ) ने एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर दो अतिरिक्त एस्केलेटर और विमको नगर मेट्रो स्टेशन पर एक फीडिंग कक्ष स्थापित किया है। इस बीच शहर के चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर जल्द ही 41 अतिरिक्त एस्केलेटर और अधिक फीडिंग रूम स्थापित किए जाने हैं। सीएमआरएल के बयान में कहा गया है कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ सीएमआरएल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

41 additional escalators and more feeding rooms are soon to be set up at select Metro stations