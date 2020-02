13 बच्चों समेत 42 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया

परिवार के सदस्यों ने भट्टा मालिक से 10 से 20 हजार की अग्रिम राशि ली थी