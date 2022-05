43.45 लाख लोगों ने अब तक कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ही नहीं ली

1.21 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य में 43.45 लाख लोगों को अभी तक कोविड वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिली है। राधाकृष्णन तिरुचि के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में आपातकालीन कोविड रिस्पांस पैकेज (ईसीआरपी) वार्ड में सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे थे।

उन्होंने कहा, लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखना चाहिए और नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए। क्योंकि हमें तब तक सतर्क रहने की आवश्यकता है जब तक कि कोविड पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अन्य राज्यों की तुलना में, तमिलनाडु में मामले बहुत कम हैं। साथ ही 17 मार्च के बाद राज्य में कोई भी कोविड से मौत नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि लोग टीके लगाएं। कुल 43.45 लाख लोगों को अभी तक अपनी पहली खुराक लेनी है। 1.21 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है।

43.45 lakh people yet to take 1st dose of COVID vaccine