देश में 65 वर्ष और उससे अधिक के 58 लाख लोग अल्जाइमर से पीड़ित, इनमें 80 फीसदी 75 साल और अधिक उम्र के

विशेषज्ञों का अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने पर जोर

भारत में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 58 लाख लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 80 फीसदी 75 साल और उससे अधिक उम्र के हैं। एबीसी अस्पताल तिरुचि के न्यूरोलॉजिस्ट एम ए अलीम ने कहा कि दुनिया भर में डिमेंशिया से पीड़ित लगभग 50 मिलियन लोगों में से 60% से 70% को अल्जाइमर रोग होने का अनुमान है। हम 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं।

यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो मस्तिष्क को शोष (सिकुड़) और मस्तिष्क कोशिकाओं को मरने का कारण बनता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल में निरंतर गिरावट जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। शुरुआती संकेतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने हाल की घटनाओं या बातचीत को भूलने का जिक्र किया। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, एक व्यक्ति गंभीर स्मृति हानि का विकास करेगा और रोजमर्रा के कार्यों को करने की क्षमता खो देगा। अलीम ने कहा, उन्नत चरणों में मस्तिष्क के कार्य के गंभीर नुकसान जैसे निर्जलीकरण, कुपोषण या संक्रमण के कारण जटिलताएं मृत्यु का कारण बन सकती हैं।

अल्जाइमर के सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है लेकिन एक बुनियादी स्तर पर मस्तिष्क प्रोटीन सामान्य रूप से कार्य करने में विफल रहता है, जो न्यूरॉन्स (मस्तिष्क कोशिकाओं) के काम को बाधित करता है और विषाक्त घटनाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है। न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध खो देते हैं और अंततः मर जाते हैं।

अलीम ने अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने पर भी जोर दिया जो किसी भी उपचार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्जाइमर वाले किसी व्यक्ति के लिए नियमित आदतों को स्थापित करना और मजबूत करना और स्मृति-मांग वाले कार्यों को कम करना जीवन को बहुत आसान बना सकता है।

5.8 million people aged 65 and above in India live with Alzheimer's disease