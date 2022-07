तमिलनाडु के 534 गांवों को 4जी मोबाइल सेवा जल्द

राष्ट्रव्यापी परियोजना का हिस्सा

केंद्रीय मत्स्य पालन, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि केंद्र ने दूरदराज और दुर्गम इलाकों के लगभग 534 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं जल्द उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं।

यह कदम 26,316 करोड़ रुपए की लागत से 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी परियोजना का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत बीएसएनएल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और विपणन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों विकास पथ पर हैं और हर दिन नए कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं।

534 uncovered villages in TN to get 4G mobile service soon