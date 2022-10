देश में 537 नारियल प्रसंस्करण इकाइयां, इनमें से अकेले तमिलनाडु में 136

तमिलनाडु नारियल प्रसंस्करण में पहले स्थान पर

नारियल तेल राशन की दुकानों से वितरित करने की योजना

केंद्र द्वारा 537 नारियल प्रसंस्करण इकाइयां समर्थित हैं, जिनमें से 136 तमिलनाडु में हैं। भारत नारियल उत्पादक देशों में उत्पादकता में सबसे आगे है और नारियल के क्षेत्र में तीसरा स्थान रखता है। 2021-22 के दौरान भारत में नारियल का उत्पादन 19247 मिलियन नट्स था जो वैश्विक उत्पादन का 31% से अधिक है। नारियल के तहत हमारा कुल क्षेत्रफल 2.11 मिलियन हेक्टेयर है।

भारत में नारियल की खेती में तमिलनाडु का एक बड़ा हिस्सा है। राज्य में इसकी खेती 4.44 लाख हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें 11526 नट्स प्रति हेक्टेयर की दर से 5128.2 मिलियन नट्स का उत्पादन होता है। राज्य में देश में खेती क्षेत्र का 21% हिस्सा है। इसके अलावा तमिलनाडु नारियल प्रसंस्करण में पहले स्थान पर है और कोयंबत्तूर 88,467 हेक्टेयर के साथ शीर्ष पर है।

तमिलनाडु में नवोन्मेषी उत्पादों का निर्माण करने वाली सबसे अधिक इकाइयाँ हैं जैसे सक्रिय कार्बन इकाइयाँ, नारियल तेल इकाइयाँ, पैकेज्ड टेंडर नारियल पानी इकाइयाँ, स्प्रे सूखे नारियल दूध पाउडर इकाइयाँ और नारियल दूध इकाइयाँ राज्य से हैं।

537 coconut processing units are supported by the Centre, of which 136 are in Tamil Nadu