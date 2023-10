Tamil Nadu में कार और बस की टक्कर में सात लोगों की मौत

चेन्नईPublished: Oct 24, 2023 05:17:55 pm Submitted by: Naresh Dhawan

तमिलनाडु में एक खतरनाक सड़क दुर्घटना ,कार और बस की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई । इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर है। Seven people died in a horrific road accident in Tamil Nadu.

