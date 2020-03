COVID19: चेन्नई में 74 साल का कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ठीक हुआ

74 years old man with corona virus Test negative & discharged in Tamilnadu: यहां कोरोना वायरस से संक्रमित 74 साल का व्यक्ति ठीक हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सी विजयभास्कर ने यह जानकारी दी है।