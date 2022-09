अगले साल 15 अगस्त तक पूरे भारत में 75 वन्दे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना

चेन्नई-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने को लेकर व्यवहार्यता अध्ययन

दक्षिणी रेलवे ने वंदे भारत (वीबी) ट्रेनों के रखरखाव के लिए बेसिन ब्रिज कोचिंग डिपो में समर्पित पिट लाइनों का निर्माण शुरू कर दिया है। छह-रेक सुविधा को 19 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि अगले साल 15 अगस्त तक पूरे भारत में 75 वीबी ट्रेनें शुरू की जानी हैं। इससे पहले चेन्नई-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने की संभावना है। एक व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया गया है।

अहमदाबाद और मुंबई के बीच नवंबर या दिसंबर तक सेवा में आने की उम्मीद

वीबी का तीसरा रेक, जिसे हाल ही में आईसीएफ द्वारा शुरू किया गया था, परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और अहमदाबाद और मुंबई के बीच नवंबर या दिसंबर तक सेवा में आने की उम्मीद है। चौथा आईसीएफ में चालू होने के अंतिम चरण में है, और इसके दो महीने में तैयार होने की संभावना है। चौथे रेक के संचालन के लिए चेन्नई-बेंगलुरु सहित कई मार्गों पर विचार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर इसे पेश किया जाता है, तो शताब्दी एक्सप्रेस को वीबी से बदल दिया जाएगा।

पटरियों को अपग्रेड किया जाएगा

वर्तमान में आईसीएफ द्वारा निर्मित वीबी ट्रेनों के दो रेक नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली-वाराणसी सेक्शन पर संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे के तहत नई दिल्ली में शकूरबस्ती कोच डिपो में रेक का रखरखाव किया जाता है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, रेलवे 102 वीबी ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है, जिनमें से 13 रेक चेन्नई (छह), कोयंबत्तूर (तीन), तिरुचि (दो) और तिरुवनंतपुरम (दो) डिवीजनों में रखरखाव के लिए निर्धारित हैं। 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने के लिए चेन्नई-जोलारपेट्टई खंड में पटरियों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें लेवल क्रॉसिंग गेट्स को बंद करना और सबवे और रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल है।

