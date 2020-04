एक ही परिवार के तीन लोगों ने कोरोना को दी मात, 84 साल की वृद्धा भी जंग जीती

84 year old woamn in Chennai recovers from corona Virus: कोरोना जैसे घातक वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन चेन्नई की 84 वर्षीया वृद्धा और उनके परिवार ने वायरस की ही छुट्टी कर दी।