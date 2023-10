Chennai News : पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग : नौ लोगों की मौत

चेन्नईPublished: Oct 09, 2023 06:03:00 pm Submitted by: Naresh Dhawan

अरियलूर जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में नौ जने जिन्दा जल गए। पांच घायल बताए गए हैं| मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने परिवारों के लिए नकद राहत की घोषणा की | 9 people died in the fire, Chief Minister MK Stalin announced cash for the families.

