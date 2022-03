ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन



सर्वे में आया सामने

लगभग 50 प्रतिशत लोग सामाजिक कारणों से उनका उपयोग कर रहे हैं

In September 2019, the Indian government announced a complete ban on e-cigarettes

चेन्नई. हालांकि देश भर में युवा भारत में 2019 में प्रतिबंध के बाद से ई-सिगरेट का सीमित उपयोग कर रहे हैं। एक ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि कम से कम 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग के किसी न किसी रूप को देखा, जो इन चैनलों के माध्यम से युवाओं को लक्षित करना जारी रखता है। सितंबर 2019 में, भारत सरकार ने युवाओं पर संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। प्रतिबंध में ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण या विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।

प्रतिबंध लागू होने के बाद केवल 4 प्रतिशत ने उपयोग किया

ई-सिगरेट, गर्म तंबाकू उत्पादों (एचटीएन) के उपयोग, पहुंच और विपणन जोखिम का आकलन करने के लिए फरवरी 2022 में उपभोक्ता कानून और अभ्यास पर अध्यक्ष, नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से तंबाकू मुक्त बच्चों के लिए अभियान द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) के सितंबर 2019 में भारत में प्रतिबंधित होने के बाद, पाया गया कि 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी भी ई-सिगरेट या अन्य ईएनडीएस का उपयोग नहीं किया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद से केवल 4 प्रतिशत ने इन उत्पादों का उपयोग करने की सूचना दी।

24 प्रतिशत तंबाकू उत्पादों के उपयोग को बदल रहे हैं या कम कर रहे

सर्वेक्षण के तहत 18-35 के कुल 4,049 लोगों को इन उत्पादों के उपयोग और पहुंच को समझने के लिए लगाया गया था। लगभग 50 प्रतिशत लोग सामाजिक कारणों से उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद 27 प्रतिशत जायके पसंद कर रहे हैं, और 24 प्रतिशत तंबाकू उत्पादों के उपयोग को बदल रहे हैं या कम कर रहे हैं। सर्वेक्षण से पता चला कि 26 प्रतिशत ने सोशल मीडिया पर किसी न किसी रूप में मार्केटिंग देखी। इनमें इंस्टाग्राम पर 60 फीसदी, व्हाट्सएप पर 22.6 फीसदी, फेसबुक पर 17.3 फीसदी, टिकटॉक पर 14.3 फीसदी और ट्विटर पर 6.8 फीसदी शामिल है।

सोशल मीडिया पर मार्केटिंग

इंस्टाग्राम पर- 60 फीसदी

व्हाट्सएप पर- 22.6 फीसदी

फेसबुक पर -17.3 फीसदी

टिकटॉक पर- 14.3 फीसदी

ट्विटर पर- 6.8 फीसदी

