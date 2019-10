Tamilnadu : राजीव गांधी की तरह मोदी को मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्त में

A man who threatened to kill Modi like Rajiv Gandhi was arrested

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रचने की जानकारी देने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया।