पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने से पहले 20 चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी

चिकित्सकों ने कहा, 2016 में पदभार संभालने से पहले जया बीमार थीं

चेन्नई Published: March 08, 2022 07:50:20 pm



चेन्नई. दिवंगत एआईएडीएमके महासचिव जे जयललिता 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले ही अस्वस्थ थीं। अपोलो अस्पताल के चिकित्सकों ने अरुमुगसामी आयोग के समक्ष गवाही दी। चिकित्सकों के अनुसार जया ने डॉक्टरों की सलाह की उपेक्षा की।

डॉ बाबू मनोहर के अनुसार, जया की करीबी सहयोगी वीके शशिकला के रिश्तेदार डॉ शिवकुमार ने उन्हें दिवंगत मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। यह विधानसभा चुनाव के बाद था, लेकिन इससे पहले कि वह लगातार दूसरी बार कार्यभार संभालें जया को चक्कर आ रहे थे और वह अपने आप चल नहीं सकती थी। डॉ मनोहर ने कहा कि उन्होंने उसे आराम करने की सलाह दी लेकिन जया ने व्यस्त काम और बढ़ी हुई जिम्मेदारी का हवाला देते हुए मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने आयोग को यह भी बताया कि उन्होंने जयललिता को दवाएं और शारीरिक व्यायाम करने की सलाह दी थी।

कार्यभार संभालने से पहले ही जया को अस्वस्थ पाया था

अपोलो के एक अन्य डॉक्टर अरुलसेल्वम ने भी अपने सहयोगी के संस्करण का समर्थन किया। डॉ मनोहर की तरह, उन्होंने भी 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही जया को अस्वस्थ पाया था। उन्होंने कहा कि जया की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने के बाद उन्होंने जया को दवाएं दी थीं।

20 में से 10 अपोलो के चिकित्सक

बाद में जिरह के दौरान, शशिकला के अधिवक्ता राजा सेंथूर पांडियन ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले चिकित्सकों से उनकी बीमारी की प्रकृति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि आयोग पहले ही दर्ज कर चुका है कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले 20 चिकित्सकों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी, जिनमें से 10 अपोलो के थे। जया की मौत के आरोपों की जांच के लिए गठित आयोग ने करीब तीन साल पहले अस्पताल से सभी 10 चिकित्सकों को तलब किया था. लेकिन शशिकला के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका के आधार पर उन्हें दोबारा तलब किया गया।

