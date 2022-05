ट्रांसपर्सन नचियार को कला के रूप में जीवन का नया मिशन मिला, दस लोगों को रोजगार भी दे रही

अपनी कला के माध्यम से विभिन्न विषयों पर सामाजिक जागरूकता फैला रही

तेनकासी. जिले में सात साल पहले जिस तरह धनुष को 'विल्लु पाटू' (धनुष गीत) के साथ एक नया रूप मिला, उसी तरह कुरुंगवनम गांव की रहने वाली 31 वर्षीय एक ट्रांसपर्सन नचियार को कला के रूप में जीवन का एक नया मिशन मिला। उसे सम्मानजनक जीवन जीने और सभी से प्यार जीतने का मौका मिला।

अपने 'विल्लु पाटू' प्रदर्शन के माध्यम से वे महिलाओं से प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में बात करती है। उनसे प्रेरित होकर सैकड़ों महिलाएं चेकअप करा चुकी हैं। मंदिर उत्सवों के दौरान देवी-देवताओं के गाथागीत गाने के अलावा नचियार अपनी कला के माध्यम से विभिन्न विषयों पर सामाजिक जागरूकता भी फैलाती हैं। दक्षिणी जिलों में लाखों महिला बीड़ी रोलर्स में से कई कैंसर का इलाज करा रही हैं। दुर्भाग्य से उनमें से बहुतों ने अपने लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया और बाद के चरणों में ही अस्पताल पहुंची।

कन्याकुमारी और चेन्नई में कार्यक्रमों का मंचन

तेनकासी के मंदिरों में सालाना कम से कम 100 कार्यक्रम करती हैं। वह अपने समूह में पुरुषों और ट्रांसपर्सन सहित 10 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। नचियार ने खुद को ट्रांसपर्सन के रूप में पहचानने से पहले मुंबई और केरल में नागमलाई एस्टेट के अलावा तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और चेन्नई में कार्यक्रमों का मंचन किया।

लोगों ने मेरा अधिक सम्मान किया

वे कहती हैं, मेरे माता-पिता ने रिश्तेदारों के दबाव के कारण मुझे घर से निकाल दिया। यह मेरे 'विल्लु पाटू' व्यवसाय के पक्ष में निकला। वास्तव में जब मैंने खुले तौर पर एक ट्रांसपर्सन के रूप में अपनी पहचान बनाई, तो लोगों ने मेरा अधिक सम्मान किया।

