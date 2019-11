आवारा कुत्ता "चिन्नापोन्नु" RPF के साथ लगाता है गश्त, फुटबोर्ड पर सफर करने वालों पर भौंकता

Abandoned Dog Barks At Those who Travel footboard at local trains in : RPF टीम के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर गश्त लगाता है और जैसे ही उसे कोई अपराधी दिखता है तो उन पर भौंकने लगता है।