वृद्ध माता को उन्हीं के कलेजे के टुकड़ों ने सड़क पर छोड़ा -फिर क्या किया पुलिस ने, जानिए पूूरा मामला

Abandoned nonagenarian handed over to sons in Tamil Nadu पुलिस को दिए गए आश्वासन में उन्होंने लिखा कि वे ऐसा दुबारा नहीं करेंगे।