इस जिले में साल 2022 में 4 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुईं, 700 से अधिक लोग मारे गए

129 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए, ग्रामीण इलाकों में भी ट्रैफिक सिग्नल लगाने के टेंडर को दी मंजूरी

Road safety measures up in Coimbatore as 4k accidents reported last year

कोयम्बत्तूर, पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कोयम्बत्तूर जिले में 2022 में कुल 3,983 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें शहर में 1,083 दुर्घटनाएं शामिल हैं। इसमें से 951 घातक दुर्घटनाएं जिले में दर्ज की गईं, जिनमें 258 शहर में दर्ज की गईं। जिला (ग्रामीण) पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 में कोयम्बत्तूर (ग्रामीण) में 2,900 दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें से 693 घातक दुर्घटनाएँ थीं। पुलिस ने ग्रामीण कोयम्बत्तूर से सटीक मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन कहा, ग्रामीण कोयम्बत्तूर में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 700 से अधिक लोग मारे गए थे।

पुलिस विभाग ने 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए निवारक उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जिले भर में 129 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए हैं। पुलिस अधीक्षक वी बद्रीनारायणन ने घातक दुर्घटनाओं के लिए तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने को जिम्मेदार ठहराया। घातक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन और राजमार्ग अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। इस बीच, हम उन इंजीनियरिंग छात्रों को शामिल करके ब्लैक स्पॉट्स पर एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जो सड़क डिजाइन के विशेषज्ञ हैं, जो अक्सर दुर्घटनाओं का सामना करने वाले स्थानों को संशोधित करते हैं। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति ने ग्रामीण इलाकों में 12 ट्रैफिक सिग्नल लगाने के टेंडर को मंजूरी दे दी है।

शहर में, पुलिस ने वाहन जांच के लिए बैरिकेड्स लगाने, पुलिस कर्मियों को तैनात करने जैसे निवारक उपाय शुरू कर दिए हैं। ट्रैफिक विंग के एक अधिकारी ने कहा, ज्यादातर दुर्घटनाएं सुबह 9 बजे से दोपहर और शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच होती हैं। ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष जांच के परिणामस्वरूप, हमने घातक दुर्घटनाओं में कमी देखी है। बैरिकेड्स लगाने से गति को नियंत्रित करने और लंबी दूरी पर दुर्घटनाओं से बचने में मदद मिलेगी।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, शहर में 2019 में 1,062 दुर्घटनाएं और 2020 में 707 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इसी तरह, 2021 में कुल 866 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सूत्रों ने कहा कि निवारक उपायों और सड़क के बुनियादी ढांचे की कमी दुर्घटना दर में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं और इन मुद्दों को हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठाया गया था।

किस साल में कितनी दुर्घटनाएं

साल 2019 में 1,062 दुर्घटनाएं

साल 2020 में 707 दुर्घटनाएं

साल 2021 में 866 दुर्घटनाएं

