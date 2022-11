अनाथ होने का दर्दः 60 अनाथों की शादियां करवाई, सौ को दिलाया रोजगार, तीन हजार से अधिक रक्तदान शिविर

अ+ अ- चेन्नईPublished: Nov 22, 2022 07:42:53 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

गूगल से सर्च कर 55 साल बाद मलेशिया से खोजी पिता की कब्र

After 55 years, Tirunelveli man flies to Malaysia to find father’s grave

After 55 years, Tirunelveli man flies to Malaysia to find father’s grave

After 55 years, Tirunelveli man flies to Malaysia to find father’s grave: चेन्नई. यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने छह महीने की उम्र में पिता को खो दिया। संघर्ष में पले-बढ़े लेकिन हिम्मत नहीं हारी। खुद अनाथ होने के कारण 56 साल के थिरुमारन आज एक अनाथालय चला रहे हैं। लगभग 60 अनाथों की शादियां कराने में मदद की है और 100 से अधिक लोगों को नौकरी दिलाई है। इसके अलावा 3,009 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। अपने माता-पिता को खोने के बाद उन्हें पता है कि एक अनाथ होना कितना कठिन है।

छप्पन साल के थिरुमारन को अपने पिता की कोई याद नहीं है। उन्होंने सुना था कि उनके पिता के. रामसुंदरम उर्फ पूनगुंटन मलेशिया के एक स्कूल में पढ़ाते थे और उनके जन्म के छह महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। गूगल खोज से मिली जानकारी के साथ तिरुनेलवेली जिले के वेंकदमपट्टी गांव के पी. थिरुमारन ने हाल ही में अपने पिता की कब्र की खोज की।

थिरुमरन ने बताया, मेरे पिता 37 वर्ष के थे जब 1967 में एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। मेरी मां राधाभाई ने उन्हें दफनाया और मुझे भारत वापस लाया। वह हमेशा यह जानना चाहता था कि उसके पिता को कहां दफनाया गया था। मुझे पता था कि वह मलेशिया के केर्लिंग में कर्लिंग थोट्टा थेसिया वकाई तमिल पल्ली नामक एक स्कूल में काम करते थे। गूगल के माध्यम से पता चला कि स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है और स्कूल को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मुझे प्रधानाध्यापक कुमार चिदंबरम का ईमेल पता मिला और उनसे कहा कि मैं अपने पिता की कब्र खोजना चाहता हूं।

इसके बाद चिदंबरम ने रामसुंदरम के पुराने छात्रों मोहना राव और नागप्पन से संपर्क किया, जो दोनों अस्सी साल के हैं। इसके बाद दोनों ने केरल में अपने शिक्षक की कब्र का पता लगाया और थिरुमारन को सूचित किया। मैंने 8 नवंबर को मलेशिया के लिए उड़ान भरी, और झाड़ियों में अपने पिता की कब्र देखी। हालांकि यह खराब हो गई थी। उसमें मेरे पिता की एक छवि थी। साथ ही उनका नाम और जन्म व मृत्यु तिथियां भी थीं। 16 नवंबर को भारत लौटने से पहले मैंने कई बार कब्र पर नमाज अदा की।

उनके छात्र नागप्पन ने कहा कि मेरे पिताजी ने उन्हें आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य छात्रा कमलम ने कहा कि मेरे पिता ने पेरुमल को कॉलेज जाने में मदद करने के लिए एक साइकिल उपहार में दी थी। पेरुमल मुझसे मलेशिया में दो बार मिले।

पढ़ना जारी रखे