एआईएडीएमके ने वार्ड पार्षद पद के लिए नए आवेदन पत्र मांगे

those who had filed applications for the posts of mayors and chairpersons could collect the fee paid towards applications

महापौर और चेयरमैन के पद के लिए पहले से आवेदन देने वाले कार्यकर्ता भुगतान किए गए शुल्क राशि को वापस ले सकते हैं।