ईपीएस ने कहा, एआईएडीएमके -भाजपा के संबंध हमेशा की तरह मजबूत

एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार भ्रष्टाचार करने में सबसे आगे

कोयंबत्तूर. एआईएडीएमके के संयुक्त समन्वयक एडपाडी के. पलनीस्वामी ने दोहराया कि एआईएडीएमके -भाजपा के संबंध हमेशा की तरह मजबूत हैं। हर नेता चाहेगा कि उनकी पार्टी आगे बढ़े और कैडर को प्रोत्साहित करे। ओ. पन्नीरसेल्वम ने खुद घोषित किया है कि पूर्व मंत्री पोन्नैयन ने जो कुछ भी कहा वह उनके निजी विचार थे।

डीएमके पर हमला बोलते हुए पलनीस्वामी ने कहा कि पिछले एक साल में जमीन हथियाने, गांजा बेचने और यौन उत्पीड़न समेत अपराध बढ़े हैं।

