रिश्वत देकर एआईएडीएमके को नांगूनेरी, विक्रवांडी में मिली सफलता: स्टालिन

Stalin has said on Friday that it is the duty of the opposition party to pinpointing faults of the government.

डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को एक बार फिर से कहा है कि सरकार की गलतियों को गिनाना विपक्षी दल का कर्तव्य होता है।