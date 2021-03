Tamil Nadu polls: AIADMK की 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, सीएम पलनीस्वामी का नाम भी शामिल

AIADMK candidate list 2021: AIADMK releases first list of candidates, CM to contest from Edappadi seat



- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव