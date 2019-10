TAMILNADU: विधानसभा उपचुनाव में एआईएडीएमके ने मारी बाजी

The AIADMK snatched Nanguneri and Vikravandi assembly seats from DMK and Congress.

एआईएडीएमके ने डीएमके और कांग्रेस से नांगूनेरी और विक्रवांडी विधानसभा सीटें छीन ली।