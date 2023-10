Chennai News : AIADMK की अल्पसंख्यकों के साथ बैठकें, समिति का गठन और योजनाओं की घोषणा

चेन्नईPublished: Oct 16, 2023 05:52:16 pm Submitted by: Naresh Dhawan

अन्नाद्रमुक ने अल्पसंख्यकों को वापस लुभाने की कोशिश में एक नई रणनीति शुरू की है। पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शुरू की और उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। AIADMK meetings with minorities, formation of committee and announcement of plans

