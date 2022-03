बीजेपी की नजर अब पुदुचेरी पर

बीजेपी की नजर अब पुदुचेरी पर

Aim of the workers should be to win more seats in the coming election

चेन्नई Published: March 08, 2022 08:36:28 pm



पुदुचेरी. भाजपा ने पहली बार पुदुचेरी विधानसभा चुनावों में छह सीटों पर कब्जा किया। जिसके बाद पार्टी की निगाहें स्थानीय निकाय चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों पर टिकी हैं। भगवा पार्टी अपने आधार को मजबूत करने की सावधानीपूर्वक योजना बना रहा है। तीन मनोनीत विधायकों और अन्य तीन निर्दलीय विधायकों के बाद अब भाजपा के पास 12 की ताकत है। इसके एजेंडे में अगला स्थानीय निकाय चुनाव है।

स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा किसी भी समय

गृह मंत्री ए नमाशिवायम ने बताया, हमने अपने पार्टी पदाधिकारियों और कैडर को तैयार रहने को कहा है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। पार्टी ऑब्जर्वर निर्मल कुमार सुराणा, प्रदेश अध्यक्ष वी सामीनाथन, नमाशिवायम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैडर को लोगों तक पहुंचने के लिए कहा गया। वर्तमान में, पार्टी ने छह मोर्चा (फ्रंट विंग), 16 प्रकोष्ठों को सक्रिय करने और पदाधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सेल में ट्रेडर्स सेल, लीगल सेल, मछुआरा सेल, मेडिकल सेल और अन्य शामिल हैं। विशेष रूप से, उन्हें लोगों की मदद करने के लिए कार्य सौंपा गया था। विशेष रूप से गरीबों को, न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, बल्कि वकील और डॉक्टरों के रूप में पेशेवर क्षमताओं में भी।

लक्ष्य दिए गए

प्रत्येक विशिष्ट सेल और विंग को पूरा करने के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। राज्य कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में जो हर तीन महीने में आयोजित की जाएगी, उन्हें एक प्रदर्शन रिपोर्ट पेश करनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आकलन किया जाएगा कि क्या किया जाना है और रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्री साई जे सरवण कुमार, विधायक पीएमएल कल्याणसुंदरम, ए जॉन कुमार, विविलियन रिचर्ड्स, वीपी रामलिंगम, अशोक बाबू, वेंकटेशन, महासचिव मोहन कुमार सहित अन्य ने भाग लिया।

Aim of the workers should be to win more seats in the coming election

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें