लिफ्ट व एस्क्लेटर की सुविधा के साथ जल्द खुलेगा आलंदूर मेट्रो का एफओबी

६ करोड़ की लागत से जीएसटी रोड के दोनो तरफ लिफ्ट व एस्क्लेटर के साथ एफओबी तैयार हुआ है

The FOB was built at a cost of Rs 6 crore with escalators and lift on either side of GST Road