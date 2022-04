अलायंस क्लब ऑफ प्रेमांजलि का प्रतिष्ठापन समारोह

चेन्नई. एलायंस क्लब ऑफ प्रेमांजलि के नए एवं पुराने सदस्यों का प्रतिष्ठापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर चार्टर प्रेसीडेन्ट रेखा गोहिल, डिस्ट्रिक्ट गर्वनर बीना मेहता, अध्यक्ष सोनल संघवी, पूर्व अध्यक्ष बिन्दु शाह, पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन, सचिव संगीता सेठ, कोषाध्यक्ष रंजना, जिला सचिव सुन्देरा गोपालन, बोर्ड सदस्य, विभिन्न पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। होटल लिटल नॉर्थ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने डांस की प्रस्तुति दी। केक भी काटा गया। एलांस क्लब की वाइस डिस्ट्रिक्ट गर्वनर रेखा गोहिल ने बताया कि इस मौके पर सदस्यों ने अपने सुझाव दिए तथा एलायंस क्लब को और अधिक उचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का सम्मान किया गया।

