लगन ऐसी कि पांच वर्षों में 26 से अधिक किस्में खोज ली

लगन ऐसी कि पांच वर्षों में 26 से अधिक किस्में खोज ली

- 26 साल के अमरनाथ अब किसानों को ऐसी किस्मों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उनकी रक्षा करने में भी मदद कर रहे

Amarnath, a youth from Dharmapuri, is on a mission to promote indigenous varieties of paddy and help educate farmers

चेन्नई Published: May 09, 2022 12:00:11 am

धर्मपुरी. 26 वर्षीय एस. अमरनाथ की सबसे पुरानी यादों में से एक है करीमंगलम तालुक के जे. पलायम गांव में अपने दादा के खेत की सीमा पर लगे बैंगन के पौधे। इसलिए 21 साल की उम्र में युवा स्नातक ने कृषि को करियर के रूप में चुना। अमर उसी किस्म के देशी बैंगन की जैविक खेती करना चाहता था। उन्होंने इसके बीज खोजने के लिए धर्मपुरी और कृष्णगिरी जिलों की यात्रा की, लेकिन खेती में उनका पहला प्रयास असफल रहा। यात्रा के दौरान हालांकि उसे कुछ और मिला। अमर कहते हैं, मैं इसे ज्ञानोदय भी कहूंगा।

पारंपरिक धान की कई किस्में भुला दी गई

धर्मपुरी, कृष्णगिरी और सेलम में कई किसानों के साथ बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि पारंपरिक धान की कई किस्में भुला दी गई हैं या खो गई हैं। इन देशी किस्मों ने हमें सदियों तक बनाए रखा लेकिन केवल 75 वर्षों में गायब हो गई। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए अमर ने धान की देशी किस्मों को इकट्ठा करने और बढ़ावा देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। केवल पांच वर्षों में उन्होंने 26 से अधिक किस्में पाईं, जो सभी धर्मपुरी और कृष्णगिरी की हैं। अब उनका इरादा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का है ताकि किसान उन्हें सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकें।

सरल तकनीकें कीड़ों और बीमारियों को दूर करने के लिए पर्याप्त

डेल्टा क्षेत्रों के विपरीत धर्मपुरी सूखा है। मिट्टी अलग है और जलवायु कठोर है। हालाँकि सदियों के विकास ने कई प्रकार के धान का उत्पादन किया है। विशेष रूप से मोदुर, वाथलमलाई, सिथेरी और बेट्टामुगिलम जैसे आदिवासी बस्तियों में, जो इस क्षेत्र में पनप सकते हैं। चूंकि इनकी खेती एकांत क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए कई लोग इनके अस्तित्व से अनजान होते हैं। हम इन किस्मों के बारे में अधिक सीख रहे हैं और उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें से कई देशी किस्मों को कम देखभाल की आवश्यकता होती है और यह कि सरल तकनीकें कीड़ों और बीमारियों को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं।

अधिक देशी किस्मों को खोजने की चाहत

हमें एक एकड़ के लिए देशी धान की किस्म के केवल चार किलो बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन उपज बाजार की किस्मों की तुलना में लगभग 20% कम है। लेकिन हम उर्वरक, पूरक और कीटनाशकों पर बचत कर सकते हैं। अमर अधिक देशी किस्मों को खोजना चाहते है और उनके लाभों की खोज करना चाहते है। वह समान विचारधारा वाले किसानों को ऐसी किस्मों की पहचान करने और उनका पता लगाने और उनकी रक्षा करने में भी मदद कर रहे हैं।

Amarnath is on a mission to promote indigenous varieties of paddy and help educate farmers

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें