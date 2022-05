अम्मा कैंटीन के लगभग 85% ग्राहक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से

Amma Canteen: अम्मा कैंटीन को हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है। अम्मा कैंटीन के संचालन को जारी रखने के लिए चेन्नई निगम को तुरंत 110 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारियों ने सहायता के लिए राज्य के वित्त विभाग से अनुरोध किया है। भारी नुकसान के बावजूद कैंटीन में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा स्थिर बनी हुई है। अम्मा कैंटीन में बेची जाने वाली हर डिश की कीमत होटल के खाने से सस्ती है।

दूसरी ओर अम्मा कैंटीन फाउंडेशन नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन जिसे एआईएडीएमके शासन के दौरान गठित करने का प्रस्ताव था, अधर में है। फाउंडेशन बनाने के लिए जनवरी 2021 में जारी जीओ के बावजूद फाउंडेशन का गठन होना बाकी है। प्रस्ताव के अनुसार, फाउंडेशन राज्य भर में कैंटीन चलाने के लिए कॉरपोरेट्स से दान और सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड एकत्र करेगा।

कैंटीनों की संख्या 207 से बढ़ाकर 407

निगम के एक सर्वेक्षण के अनुसार अम्मा कैंटीन के लगभग 85% ग्राहक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से हैं। हालांकि निगम के सूत्रों को केवल दान और सीएसआर फंड के साथ अम्मा कैंटीन के प्रभावी संचालन पर संदेह है, क्योंकि खर्च संभावित फंड से काफी अधिक होगा। रिकॉर्ड के अनुसार, 2013-2014 वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई योजना के बाद से चेन्नई निगम को 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि कैंटीनों से होने वाली आय में वर्षों से कमी आ रही है, हालांकि कैंटीनों की संख्या 207 से बढ़ाकर 407 कर दी गई थी। कैंटीन में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कम लागत के कारण 6 साल के लिए खर्च 668.61 करोड़ रुपए है, जबकि नागरिक निकाय बिक्री से केवल 184.86 करोड़ रुपए ही कमा पाया है।

