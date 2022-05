उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने तमिलनाडु की इडली अम्मा को उपहार में दिया नया घर

कोविड-19 संकट के दौरान जब आनंद महिंद्रा को उनकी 1 रुपए में इडली बेचने की कहानी पता चली, तो उन्होंने इडली अम्मा के लिए एक घर बनाने का वादा किया था।

Published: May 09, 2022 04:10:51 pm

Anand Mahindra gives new home to Tamil Nadu's Idli Amma