राज्यपाल ने कहा- नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा

डीएमके नीत सरकार द्वारा 13 सितम्बर, 2021 को पारित नीट-विरोधी विधेयक को 142 दिनों तक अपने पास रखने के बाद राज्यपाल रवि ने लौटा दिया था।

Anti-NEET Bill will be sent for Presidential assent