बदल रहा कल्चर, अब अपार्टमेन्ट की तरफ लोगों की अधिक रुचि

पहले भूखण्ड खरीदकर उस पर निर्माण पसंद करते थे

- चेन्नई के दक्षिणी एवं पश्चिमी इलाकों में अधिक विकसित हो रही कॉलोनियां

over the years with IT/ITeS sectors booming, apartment culture also flourished

चेन्नई Updated: May 13, 2022 11:56:34 pm

चेन्नई. चेन्नई के लोग आमतौर पर जमीन खरीदना और उस पर निर्माण करना अधिक पसंद करते थे लेकिन बीते कुछ सालों से पैटर्न बदल रहा है और लोग अब अपार्टमेन्ट की ओर अधिक आकर्षित होने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों के फलने-फूलने और प्रवासी आबादी के आने के साथ अपार्टमेंट संस्कृति भी फली-फूली। हालांकि चेन्नई ने बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट परियोजनाएं शुरू कीं जो आकार में तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी थीं। इन छोटी परियोजनाओं को लागत बढ़ने की कम संभावना के साथ पूरा करना आसान था।

महामारी के दौरान चेन्नई ने पिछले दो वर्षों में नई इकाइयों की लगातार आपूर्ति देखी है। डेवलपर्स ने सावधानीपूर्वक मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है और उन श्रेणियों में इकाइयों को लॉन्च किया है जिसमें अधिकतम उपभोक्ताओं की मांग रही है। यानी 40 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के बीच के मध्य और प्रीमियम खंड अधिक विकसित हुए।

मुख्य रूप से वेतनभोगी वर्ग की मांग अधिक

एनारॉक रिसर्च के अनुसार, शहर में 2021 में लगभग 12,370 इकाइयों की नई आपूर्ति देखी गई जो 2020 के पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 35% अधिक हैं तब लगभग 9,170 इकाइयों को लॉन्च किया गया था। 2021 में शहर में नए लॉन्च 2019 के पूर्व-कोविड वर्ष के 95% तक पहुंच चुके हैं, जब लगभग 13,000 इकाइयां लॉन्च की गई थीं। चेन्नई के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों में अधिकतम लॉन्च और बिक्री देखी गई। आवासीय बाजार में मध्य और प्रीमियम सेगमेंट का वर्चस्व रहा जिसमें मुख्य रूप से वेतनभोगी वर्ग की मांग अधिक दिखी।

Pyarelal Pitliya, chairman, Maruti Builders, Chennai.

अपार्टमेन्ट की ओर अधिक आकर्षण

अभी लोग अपार्टमेन्ट को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। कई लोग बंगला छोड़कर अपार्टमेन्ट को प्राथमिकता देने लगे हैं। अपार्टमेन्ट में सुरक्षा एवं अन्य कारणों के चलते लोगों का आकर्षण अधिक हो रहा है। कोरोना काल के दौरान अधिकांश लोगों ने पचास लाख की कीमत एवं कम बजट के फ्लेट अधिक खरीदे। कोरोना के समय वित्तीय संकट अधिक था लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सुधरने लगे हैं।

- प्यारेलाल पीतलिया, चेयरमैन, मारुति बिल्डर्स, चेन्नई। पढ़ना जारी रखे

